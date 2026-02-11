Ministrul Barbu: „Comunele nu pot fi transformate în societăți comerciale”

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, susține că viitorul satului românesc depinde de consolidarea administrației locale și de investiții consistente în economie rurală. Marți, 10 februarie 2026, în fața reprezentanților comunelor din România, oficialul a subliniat că primăriile au un rol strategic în garantarea securității alimentare și a bunăstării populației, iar Guvernul trebuie să aducă investiții și unități de procesare în teritoriu, nu să trateze unitățile administrativ-teritoriale exclusiv prin prisma eficienței contabile.

Oficialul a transmis un mesaj ferm în ceea ce privește statutul și rolul primăriilor, susținând că acestea nu trebuie tratate pur contabil și nici transformate forțat în entități cu logică exclusiv comercială. Potrivit ministrului, unitățile administrativ-teritoriale reprezintă un pilon strategic în arhitectura dezvoltării naționale, în special în ceea ce privește securitatea alimentară și coeziunea socială în mediul rural.

Florin Barbu a arătat că aproape șase miliarde de euro din proiectele gestionate de Ministerul Agriculturii sunt direcționate către zona rurală, investițiile fiind concentrate în comunele din România. Strategia ministerului vizează atragerea de societăți comerciale și dezvoltarea de unități de procesare în proximitatea comunităților locale, pentru a genera locuri de muncă și venituri suplimentare la bugetele locale.

„Toate proiectele pe care noi le desfășurăm la nivelul Ministerului Agriculturii și nu sunt puține, aproape șase miliarde de euro, se desfășoară în zona rurală, în comunitățile locale, în comunele din România. Noi nu putem transforma comunele, unitățile administrativ-teritoriale, în societăți comerciale. Datoria noastră a Guvernului, a Ministerului Agriculturii, este să aducem aceste societăți comerciale către dumneavoastră, să îndreptăm aceste unități de procesare, care să creeze locuri de muncă, care să aducă venituri și, dumneavoastră, să aveți acești bani pentru a dezvolta comunele, de a asigura cofinanțările pentru proiectele pe fonduri europene. Dezvoltarea satului românesc nu se poate face fără o administrație locală puternică. Unitățile administrativ-teritoriale nu trebuie considerate o problemă a României. Unitățile administrativ-teritoriale au rol strategic în a asigura securitatea alimentară, condiții sociale și de bunăstare pentru acei locuitori care sunt în comunele dumneavoastră”, a declarat ministrul.