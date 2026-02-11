IPJ Olt. Cal neîngrijit, confiscat de polițiști la Caracal. Proprietarul, amendat cu 12.000 de lei

Un bărbat din municipiul Caracal a fost sancționat cu amendă în valoare de 12.000 de lei, după ce polițiștii au constatat că deținea o cabalină în condiții necorespunzătoare, fără a-i asigura hrana și îngrijirea medicală necesare.

Sesizarea a fost făcută în data de 2 februarie 2026, când polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Olt au fost informați că un localnic ar ține un cal în condiții improprii. În urma verificărilor efectuate la domiciliul bărbatului, în vârstă de 58 de ani, oamenii legii au confirmat că animalul nu era hrănit corespunzător și nu beneficia de asistență medicală de specialitate. Ca urmare a neregulilor constatate, proprietarul a fost sancționat contravențional pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor. Amenda aplicată este de 12.000 de lei.

Pentru a proteja cabalina, polițiștii au emis un ordin de plasare în adăpost. Animalul a fost preluat cu sprijinul Consiliului Județean Olt și transferat la o asociație pentru protecția animalelor din județul Dolj, unde primește îngrijiri de specialitate.