Deputatul Știrbu: „Grindeanu nu poate poza în apărătorul stabilității după ce a girat dezechilibrele”

Deputatul PNL de Olt, Gigel Știrbu, lansează un atac dur la adresa lui Sorin Grindeanu, după intervenția acestuia la întâlnirea cu primarii care a avut loc marți, 10 februarie. Liberalul îl acuză pe fostul premier că pozează în susținător al responsabilității fiscale și al reformelor, deși a făcut parte din guvernele care, susține Știrbu, au generat dezechilibrele economice actuale.

„A vorbit Premierul OUG 13 din JET-ul Nordis! Ipocrizia politică are chip. Iar ieri, la întâlnirea cu primarii, a vorbit la microfon. Sorin Grindeanu a descoperit brusc virtuțile responsabilității fiscale, ale prudenței și ale „grijii pentru comunități”. Le-a vorbit primarilor despre echilibru, despre realism, despre nevoia de a nu bulversa administrațiile locale. Sună bine. Doar că aceste principii lipsesc exact din perioada în care partidul său a fost la guvernare, iar domnia sa a fost parte a mecanismului care a produs dezechilibrele pe care astăzi le invocă. Este greu să pozezi în apărătorul stabilității după ce ai votat și susținut politici care au împins nota de plată în viitor. Este dificil să vorbești despre reforme „cu măsură” după ani în care reforma reală a fost amânată, cosmetizată sau blocată. Și este cel puțin discutabil să îl contrazici public pe premierul Bolojan pe tema reformelor, în condițiile în care România se află exact în punctul în care se află tocmai din cauza indeciziei și a compromisurilor politice din trecut. Sorin Grindeanu nu este un outsider al sistemului. Nu este un critic din afară. Este produsul și beneficiarului unui mod de guvernare care a preferat confortul politic în locul restructurărilor curajoase. A fost parte a guvernelor dominate de logica de partid, a tăcerilor convenabile și a voturilor disciplinate atunci când interesul public ar fi cerut altceva. Astăzi, când se vorbește despre reducerea risipei, despre eficientizarea aparatului de stat, despre oprirea scurgerilor din banul public, reacția reflexă nu poate fi frâna. Nu poți invoca brusc grija pentru administrație doar în momentul în care reforma începe să atingă zonele de influență ale partidului tău. România nu mai are luxul stagnării. Deficitele nu se rezolvă cu declarații prudente. Dezechilibrele nu se corectează cu discursuri pentru publicul de partid. Dacă reformele sunt necesare – și sunt – atunci ele trebuie susținute, nu subminate prin mesaje ambigue și poziționări oportuniste. Ipocrizia politică nu constă doar în a spune una și a face alta. Ea constă și în a descoperi principii doar atunci când îți sunt convenabile. Iar asta este, din păcate, impresia pe care o lasă intervențiile de ieri. România are nevoie de coerență și responsabilitate. Nu de repoziționări tactice. Nu de lecții ținute de cei care au fost parte a problemei și care acum vor să pară parte a soluției. Reforma nu este confortabilă. Dar nici stagnarea nu mai este o opțiune”, este declarația deputatului Știrbu.

În opinia deputatului de Olt, România are nevoie de consecvență și asumare reală, nu de repoziționări conjuncturale și discursuri adaptate momentului politic.