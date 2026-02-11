Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Fermierii sunt abandonați și umiliți de propriul stat”

Deputatul S.O.S. România de Olt Mihai-Adrian Țiu, a transmis o declarație de presă în care acuză autoritățile statului că au abandonat fermierii din județul Olt, confruntați de peste șapte luni cu o criză profundă generată de sacrificarea animalelor și neplata despăgubirilor promise. Parlamentarul susține că situația din localitățile Tufeni și Crâmpoia este una extrem de gravă, după ce mii de animale au fost sacrificate pe fondul unor suspiciuni de boală, fără ca fermierii să primească până în prezent compensațiile financiare prevăzute de lege. Potrivit acestuia, întârzierile nu au fost justificate prin explicații legale clare, iar efectele economice asupra crescătorilor de animale sunt devastatoare.

„Fermierii trăiesc o dramă economică și socială provocată de deciziile autorităților. Există suspiciuni serioase că instituții din subordinea ANSVSA au amânat nejustificat plata despăgubirilor sau au acționat abuziv, încălcând drepturile crescătorilor și generând prejudicii majore”, susține deputatul.

În opinia sa, crescătorii de oi și capre sunt tratați cu indiferență, deși asigură o parte importantă din producția agroalimentară națională și contribuie la menținerea tradițiilor rurale. Țiu acuză birocrația excesivă și lipsa consultării reale a fermierilor în procesul de reglementare, arătând că aceștia sunt sufocați de proceduri în loc să fie sprijiniți. Deputatul solicită public instituțiilor competente să înceteze abuzurile administrative, să simplifice mecanismele de acordare a despăgubirilor și să respecte drepturile producătorilor locali. El avertizează că dispariția fermierilor români ar conduce la creșterea dependenței de importuri și la vulnerabilizarea securității alimentare a țării. Totodată, Mihai-Adrian Țiu critică prioritățile guvernamentale în materie de alocări financiare externe, susținând că fermierii români sunt lăsați fără sprijin, în timp Ucraina beneficiază de resurse și facilități consistente.

„Fermierii nu cer privilegii, ci aplicarea legii și plata despăgubirilor pentru animalele sacrificate. Este inadmisibil să fie împinși spre faliment și obligați să-și caute dreptatea în instanță”, a declarat parlamentarul.

În final, acesta a făcut apel la Parlamentul României să trateze protejarea producătorilor agricoli ca pe o prioritate strategică, subliniind că susținerea fermierilor înseamnă apărarea economiei naționale, a identității rurale și a viitorului țării.