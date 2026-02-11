„Cunoașterea intimă și cunoașterea extinsă: între profunzime și expansiune”

Trăim într-o epocă în care omenirea știe mai mult ca oricând, dar înțelege mai puțin ce face cu ceea ce știe. Această tensiune nu este una tehnologică, ci cognitivă și morală. Ea pornește dintr-o ruptură tot mai vizibilă dintre două forme fundamentale ale cunoașterii: cunoașterea personal-umană și cunoașterea extinsă.

Cunoașterea intimă este forma de cunoaștere care se construiește în interiorul ființei umane. Ea se naște din experiență directă, reflecție, trăire, memorie afectivă și asumare. Nu este rapidă și nici spectaculoasă, dar este stabilă. Ceea ce este cunoscut intim devine parte din identitatea celui care cunoaște. Nu poate fi ușor delegată, automatizată sau externalizată. De aceea, cunoașterea intimă este inseparabilă de responsabilitate.

În opoziție complementară, cunoașterea extinsă a integrității informațiilor, modelelor și corelațiilor care depășesc capacitatea unui individ de a produce sau verifica singur. Ea este rezultatul acumulării colective: prin știință, arhive, instituții, tehnologie și, recent, sisteme de inteligență artificială. Cunoașterea extinsă nu este trăită, ci accesată. Nu este interiorizată, ci consultată. Forța ei stă în amploare și viteză, nu în profunzime.

Ambele forme de cunoaștere funcționează prin același mecanism de bază: asocierea. A cunoaște înseamnă a lega lucrurile între ele. Diferența este că, în cunoașterea intimă, asocierile sunt puține, dar dense și integrate în biografie, în timp ce în cunoașterea extinsă, asocierile sunt numeroase, rapide și dispersate în rețele externe individului.

Problema lumii contemporane nu este existența cunoașterii extinse, ci dezechilibrul dintre cele două. Expansiunea asocierilor externe a depășit capacitatea umană de integrare internă. Individul ajunge să opereze cu concepte pe care nu le mai poate încă introduce în experiența sa, cu decizii pe care nu le mai poate evalua moral și cu tehnologiile pe care nu le poate înțelege în întregime.

Fără cunoaștere intimă, cunoaștere extinsă devine un mecanism lipsit de discernământ. Fără cunoaștere extinsă, cunoaștere intimă riscă să rămână locală, limitată și vulnerabilă. Miza viitorului nu este alegerea uneia împotriva celeilalte, ci stabilitatea unei ierarhii funcționale: cunoașterea extinsă trebuie să rămână un instrument, iar cunoașterea intimă – criteriul.

O civilizație matură nu este cea care știe cel mai mult, ci cea care știe ce merită știut, ce trebuie interiorizat și ce poate fi delegat fără a pierde umanitatea din proces.

Co-creație INU-IAlg și validare pentru public, Andrei Suman