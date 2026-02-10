IPJ Olt: „Prudența la volan poate salva vieți”

Inspectoratul de Poliție Județean Olt atrage atenția participanților la trafic asupra riscurilor crescute din această perioadă și face apel la responsabilitate și prevenție, în special în zonele unde carosabilul este acoperit cu zăpadă sau gheață, iar condițiile meteorologice îngreunează circulația. Pentru a reduce numărul accidentelor rutiere, polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și să păstreze o distanță de siguranță față de celelalte vehicule. Totodată, este esențial ca autovehiculele să fie echipate corespunzător sezonului rece, cu anvelope de iarnă, iar în situațiile dificile, șoferii să aibă la dispoziție lanțuri antiderapante.

O atenție sporită trebuie acordată și vizibilității. Polițiștii recomandă utilizarea luminilor de întâlnire pe tot parcursul deplasării și a luminilor de ceață atunci când condițiile o impun. De asemenea, înainte de plecare, conducătorii auto sunt sfătuiți să curețe parbrizul, geamurile, oglinzile și blocurile optice de zăpadă, gheață sau murdărie. Pentru a evita pierderea controlului asupra autovehiculului, șoferii trebuie să evite manevrele bruște, schimbările rapide de direcție și frânările puternice, mai ales pe suprafețe alunecoase.

În această perioadă, polițiștii rutieri din cadrul IPJ Olt sunt prezenți pe drumurile publice, desfășurând activități pentru fluidizarea traficului și prevenirea evenimentelor rutiere.

Respectarea regulilor de circulație și adoptarea unei conduite responsabile la volan reprezintă factori esențiali pentru siguranța tuturor participanților la trafic, subliniază reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt.