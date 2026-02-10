Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Peste 3.000 de animale sacrificate, zero despăgubiri pentru fermieri”

Deputatul S.O.S. România Mihai-Adrian Țiu, a adresat o interpelare oficială ministrului Agriculturii, Florin Barbu, solicitând trimiterea de urgență a Corpului de Control pentru a verifica refuzul și întârzierile nejustificate în plata despăgubirilor către fermierii din comunele Crâmpoia și Tufeni. Potrivit interpelării, situația este deosebit de gravă și revoltătoare, după ce peste 3.000 de oi și capre au fost sacrificate din ordinul autorităților statului, fără ca fermierii afectați să primească, nici până în prezent, despăgubirile legale care li se cuvin. Deputatul subliniază că au trecut luni de zile de la sacrificarea animalelor, iar crescătorii au fost lăsați fără mijloace de trai, fără sprijin financiar și fără explicații clare din partea instituțiilor responsabile.

Mihai-Adrian Țiu atrage atenția asupra faptului că Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că articolele 4 alin. (4) și 8 din HG nr. 1214/2009, invocate pentru refuzul despăgubirilor, sunt nelegale și au fost anulate. Cu toate acestea, instituțiile statului ar continua să refuze sau să amâne plata despăgubirilor, ignorând decizia instanței supreme și transferând consecințele unor decizii administrative asupra fermierilor. În acest context, deputatul semnalează suspiciuni serioase privind posibile tergiversări nejustificate sau acțiuni abuzive ale instituțiilor din subordinea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, indicând în mod expres Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt.

Prin interpelare, parlamentarul solicită ministrului Agriculturii:

– trimiterea de urgență a Corpului de Control al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru verificarea procedurilor de acordare a despăgubirilor;

– verificarea eventualelor refuzuri nejustificate, întârzieri sau abuzuri comise de ANSVSA, DSVSA Olt sau alte structuri implicate;

– stabilirea existenței unor încălcări ale legii sau abateri administrative;

– identificarea persoanelor și instituțiilor responsabile și aplicarea sancțiunilor legale, dacă se impun;

– comunicarea publică a concluziilor controlului și stabilirea unor termene clare pentru plata integrală a despăgubirilor restante.

Deputatul S.O.S. România subliniază și tratamentul inegal aplicat fermierilor, arătând că, în județul Teleorman, crescătorii au fost despăgubiți pentru animalele sacrificate, în timp ce, în județul Olt, plata este refuzată. De asemenea, el compară situația fermierilor români cu cea a fermierilor bulgari afectați de variola ovină, care ar fi primit despăgubiri de peste 100 de euro pe cap de animal.

„Fermierii din județul Olt nu cer privilegii, ci respectarea legii și plata unor despăgubiri corecte pentru animale sacrificate. Este inadmisibil ca acești oameni să fie abandonați, împinși spre ruină și obligați să se lupte în instanță pentru drepturile lor”, afirmă deputatul Mihai-Adrian Țiu.

În încheiere, parlamentarul solicită ministrului Agriculturii să dispună cu maximă urgență măsurile necesare pentru clarificarea situației, restabilirea legalității și respectarea drepturilor fermierilor români, cerând un răspuns scris oficial din partea ministerului.