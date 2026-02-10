CĂTRE CONSILIUL JUDEȚEAN OLT. În atenția Domnului Președinte

Stimate D-le Președinte,

Analizând obiectul de activitate și structura organizatorică a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt (CJCA OLT), am constatat absența explicită a unor domenii artistice reprezentative pentru începutul secolului XXI și pentru realitățile culturale ale mileniului III.

În forma actuală, obiectul de activitate al CJCA Olt vizează cu precădere:

– activități folclorice,

– conservarea și promovarea tradițiilor,

– artele și meșteșugurile tradiționale,

– creând astfel percepția – incompletă și restrictivă – că actul cultural județean se limitează exclusiv la aceste zone, deși cultura contemporană presupune o – dinamică mult mai largă.

În acest context, lipsesc din obiectul de activitate referiri explicite la:

– cultura și arta de avangardă contemporană;

– cultura și arta conceptuală;

– cultură și artă generativă;

– forme conceptual-generative de creație artistică;

– cultura emergentă din spațiul Știință – Tehnologie – sisteme cognitive algoritmice (Inteligență Algoritmică – IAlg, Inteligență Algoritmică Generală – IAlgG), precum și alte expresii culturale interdisciplinare specifice epocii actuale.

Or, cultura – în sens instituțional și civilizațional – nu poate fi redusă exclusiv la dimensiunea tradițională, religios-umanistă sau patrimonială, ci include în mod firesc și cultura științifică, tehnologică și cognitivă, care influențează profund modul de creație, expresie artistică și raportare a individului la realitate.

Având în vedere aceste considerente, apreciez că este necesar:

– fie completarea obiectului de activitate al CJCA Olt,

– fie înființarea unei secțiuni distincte sau dezvoltarea unor programe dedicate culturii contemporane de tip scientocratic, conceptual și generativ, astfel încât, instituția să reflecte echilibrul în ceea ce privește atât patrimoniul cultural tradițional, cât și noi forme de cultură și artă care definesc prezentul și viitorul societății.

În consecință, vă rog cu respect ca membrii Comisiei de Cultură a Consiliului Județean Olt, împreună cu conducerea CJCA Olt, să analizeze această propunere și să dispună, prin Hotărâre a Consiliului Județean Olt, completarea obiectului de activitate al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt.

Vă mulțumesc pentru atenția acordată.

Cu considerație,

Ștefan Melinte, UZPR Olt, Pan M. Vizirescu