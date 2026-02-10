Caracal. Investiții pe mai multe fronturi. Parc, patrimoniu, școli și sănătate, priorități pentru administrația locală

Municipiul Caracal traversează o perioadă intensă de dezvoltare, cu investiții derulate simultan în spații publice, clădiri de patrimoniu, unități de învățământ și infrastructura medicală. Administrația locală anunță că lucrările aflate în desfășurare, dar și cele care urmează să înceapă, au ca obiectiv principal creșterea calității vieții pentru cetățeni și modernizarea orașului.

În prezent, se lucrează în mai multe zone emblematice ale municipiului, precum Parcul „Constantin Poroineanu”, Esplanada din fața Primăriei și zona cunoscută sub numele de „7 Scări”, urmând ca, în perioada imediat următoare, să fie demarate lucrările și la Teatrul de Vară. Aceste intervenții fac parte dintr-un amplu proiect de regenerare urbană, finanțat prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, alături de alte investiții realizate prin fonduri europene și guvernamentale. Un capitol important îl reprezintă reabilitarea patrimoniului construit. Mai multe clădiri istorice din Caracal sunt fie în faza de execuție, fie în proceduri de licitație pentru proiectare și lucrări, printre care Casa Titulescu, imobilul din strada Plevnei I și clădirea de pe strada Iancu Jianu, din apropierea Muzeului. În paralel, administrația locală investește în educație, prin modernizarea Școlii „Nicolae Titulescu” și a Școlii „Filipescu”, unde lucrările sunt deja începute sau urmează să demareze în scurt timp.

De asemenea, cartierul HCC, cel mai mare din municipiu, va beneficia de un proiect amplu de modernizare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, ce vizează refacerea străzilor, aleilor și realizarea de noi parcări. Nu în ultimul rând, investițiile în domeniul sanitar continuă, prin proiecte dedicate Spitalului Municipal, ce includ dotări moderne, digitalizare și extinderea unor secții medicale.

Primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea, a subliniat amploarea și diversitatea proiectelor aflate în derulare: „În acest an, în afară de PNRR, avem proiecte care sunt finanțate prin Agenția de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. În primul rând, discutăm despre Parcul ‘Constantin Poroineanu’, după aceea avem internatul liceului ‘Ioniță Asan’, Esplanada, locul din fața Primăriei la care deja se lucrează în acest moment, se lucrează intens și la ‘7 Scări’ și avem ordinul de începere a lucrărilor și pentru ‘Teatru de Vară’. Cele trei, Esplanada, ‘7 Scări’ și ‘Teatru de Vară’, fac parte dintr-un proiect care se numește Regerare Urbană. După aceea avem două școli, Școala ‘Titulescu’ și Școala ‘Filipescu’. La Școala ‘Filipescu’ lucrările au început deja de două săptămâni, iar la Școala ‘Titulescu’ lucrările vor începe cel mult în două săptămâni din momentul actual. În afară de Școala ‘Titulescu’, noi avem și Casa Titulescu, licitația este ținută, s-a semnat contractul cu constructorul. Se întârzie puțin din cauza vremii, dar cu siguranță, cel târziu la 1 martie, vom avea organizarea de șantier și începerea lucrărilor la Casa Titulescu. De asemenea, mai avem o casă de patrimoniu, casa din Plev nei I, este și ea în momentul de față licitată și așteptăm semnarea contractului pentru execuție. Mai avem o clădire, tot de patrimoniu, Iancu Jianu 26, clădirea de lângă Muzeu, care și ea, în momentul de față, este licitație pentru proiectare și execuție. De asemenea, în afară de aceste proiecte pe Agenția Dezvoltare Sud-Vest-Oltenia, mai avem un proiect foarte important pe PNDL, Planul Național de Dezvoltare Locală. Este vorba de cartierul HCC, e cel mai mare cartier din Caracal. Proiectul va începe în această primăvara, va cuprinde parcări, refacere străzi, alei și tot ce ține de acest cartier. În rest, avem multe proiecte care se referă la spital, sunt proiecte pe Programul Operațional de Sănătate. În lucru, în momentul de față, unul este chiar încheiat, dotarea Ambulatoriu 2, microbiologia și digitalizare spital. Iar acum se pregătesc trei proiecte, unul pneumologie, dezvoltarea secției de pneumologie, psihiatrie și extindere ambulatoriu”.