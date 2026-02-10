44 de studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în practică la IPJ Olt

Un număr de 44 de studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București au început, începând cu data de 9 februarie, stagiul de practică în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Pe durata acestei perioade, viitorii ofițeri de poliție vor fi repartizați în mai multe structuri operative ale IPJ Olt, unde vor participa la activități specifice, sub coordonarea și îndrumarea polițiștilor cu experiență. Scopul principal al stagiului este aplicarea în teren a cunoștințelor teoretice dobândite pe parcursul anilor de studiu universitar.

Stagiul de practică constituie o etapă esențială în procesul de formare profesională a studenților, contribuind la dezvoltarea competențelor practice și a abilităților necesare exercitării atribuțiilor din domeniul ordinii și siguranței publice.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt le-au urat bun venit studenților și le-au transmis succes pe întreaga perioadă de pregătire practică.