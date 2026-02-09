Senatorul Petre Cezar acuză perpetuarea clientelismului politic în companiile de stat

Senatorul AUR de Olt, Petre Cezar, a lansat un atac dur la adresa actualei guvernări, acuzând menținerea în funcții publice a unor persoane numite pe criterii politice, în detrimentul competenței și performanței. Într-o intervenție publică tranșantă, parlamentarul a susținut că statul român continuă să fie capturat de un sistem clientelar care protejează eșecul managerial și irosește bani publici, în timp ce cetățenilor li se cere constant răbdare și stabilitate.

Petre Cezar a subliniat că prelungirea termenelor și amânarea reformelor reale nu fac decât să mascheze incompetența unor șefi din întreprinderile publice, oameni care au acumulat funcții atât în sectorul public, cât și în cel privat, în timp ce românii obișnuiți se confruntă cu dificultăți serioase în găsirea unui loc de muncă. Senatorul a indicat un caz concret, pe care îl consideră emblematic pentru modul în care funcționează acest sistem.

„Legat de această inițiativă, vă spun că nu mai este posibil să tot prelungim aceste termene doar pentru a ascunde incompetența șefilor din întreprinderile publice. Vorbinm despre politruci puși în funcții publice pe criterii de partid, nu de competențe, oameni care au eșuat constant, oameni care au funcții atât la stat, cât și la privat, în timp ce un om de rând se chinuie să-și găsească un job în ziua de astăzi. Cu voia dumneavoastră o să-l fac celebru pe domnul Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, angajat la șase firme la stat și cinci la privat, un politruc, un reprezentant a tot ceea ce înseamnă conducerea firmelor de stat din ziua de astăzi. Unul pe care l-ați protejat și pe care îl mențineți în funcție. Îl mențineți în funcție în timp ceea ce nouă ne cereți în ziua de astăzi, răbdare și stabilitate. Prelungirea acestor termene nu este o soluție, este o complicitate, este un mecanism prin care se maschează eșecul managerial, se irosesc bani publici și se perpetuază un sistem clientelar. Până acum au fost doar vorbe, nu fapte. Asta ați făcut, iar Parlamentul nu trebuie să fie complice la acest eșec. Aveți obligația să cerem criterii reale de competență, evaluări transparente și îndepărtarea tuturor celor care au demonstrat că nu sunt capabili să gestioneze aceste instituții. Cetățenii nu trebuie să mai plătească pentru greșelile și pentru toate interesele politice ale unor șefi incapabili și care îi acoperă. Este momentul pentru responsabilitate, pentru criterii clare de performanță și pentru îndepărtarea imediat a celor care au demonstrat că nu sunt capabili să conducă”.

În concluzie, senatorul AUR de Olt susține că România are nevoie urgentă de criterii reale de competență, de evaluări transparente și de o ruptură clară de practicile politice care au dominat managementul companiilor de stat. Potrivit lui Petre Cezar, doar asumarea responsabilității și eliminarea celor care au demonstrat că nu pot conduce pot opri transferarea costurilor politice asupra cetățenilor.