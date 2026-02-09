Primăria Slatina: „Depozitarea ilegală a deșeurilor nu este tolerată”

Primăria municipiului Slatina, prin Poliția Locală, continuă acțiunile permanente de monitorizare și control pentru prevenirea și combaterea abandonului de deșeuri pe domeniul public, o practică ce afectează mediul și aspectul orașului.

În data de 6 februarie 2026, polițiștii locali au depistat o persoană din comuna Brastavățu care depozita ilegal, pe raza municipiului Slatina, deșeuri metalice rezultate din dezmembrarea unui autoturism vechi. Fapta a fost sancționată conform legislației în vigoare, persoanei în cauză fiindu-i aplicată o amendă contravențională în valoare de 500 de lei. Pe lângă sancțiunea financiară, contravenientul a fost obligat să ridice deșeurile abandonate și să salubrizeze zona afectată, readucând perimetrul la starea inițială.

Reprezentanții Primăriei reamintesc cetățenilor că abandonarea deșeurilor pe domeniul public este strict interzisă, iar deșeurile provenite din dezmembrări auto trebuie predate exclusiv operatorilor autorizați. Nerespectarea acestor obligații legale atrage sancțiuni contravenționale.

Poliția Locală Slatina anunță că va continua controalele pe întreg teritoriul municipiului, iar astfel de fapte vor fi sancționate cu fermitate. Totodată, autoritățile îi încurajează pe cetățeni să sesizeze orice situație similară instituțiilor competente.