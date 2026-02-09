Parcările pentru persoanele cu dizabilități nu sunt opționale. Poliția Locală Slatina anunță sancțiuni ferme

Poliția Locală Slatina atrage atenția conducătorilor auto asupra respectării stricte a legislației privind parcarea pe locurile special destinate persoanelor cu dizabilități. Ocuparea acestor spații de către șoferii care nu dețin drept legal reprezintă contravenție și se sancționează nu doar cu amendă, ci și cu măsura complementară a ridicării autoturismului. În ultima perioadă, polițiștii locali au primit numeroase sesizări din partea cetățenilor referitoare la ocuparea abuzivă a locurilor rezervate persoanelor cu dizabilități, atât în cartierele municipiului Slatina, cât și în parcările centrelor comerciale. Deși, în majoritatea situațiilor, agenții au acționat preventiv, prin avertismente verbale, scrise sau sancțiuni contravenționale, iar conducătorii auto au manifestat, aparent, înțelegere, aceste comportamente continuă să se repete.

Reprezentanții Poliției Locale Slatina subliniază faptul că persoanele cu dizabilități depind de aceste locuri pentru a-și putea desfășura activitățile zilnice în condiții normale. Dincolo de obligația legală, respectarea acestor spații ține de spirit civic, responsabilitate și empatie față de cei care au cu adevărat nevoie de ele. Legislația în vigoare prevede sancțiuni clare și ferme pentru astfel de abateri. Astfel, parcarea fără drept pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000 și 10.000 de lei, la care se adaugă ridicarea vehiculului. Polițiștii locali explică prevederile legale conducătorilor auto și aplică măsurile impuse de lege ori de câte ori situația o impune.

Poliția Locală Slatina face un apel către toți participanții la trafic să respecte legea și drepturile persoanelor cu dizabilități. Un loc ocupat abuziv poate însemna o oportunitate pierdută pentru cineva care are nevoie reală de sprijin. Acțiunile de verificare și sancționare vor continua, scopul fiind menținerea unui climat de respect, responsabilitate și corectitudine în comunitatea slătineană.