ITM Olt. Peste 200 de controale în ianuarie 2026. Amenzi de 73.000 lei și un caz de muncă nedeclarată sancționat sever

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat, în luna ianuarie 2026, o amplă acțiune de control privind respectarea legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă. Potrivit unui comunicat transmis de instituție, inspectorii de muncă au efectuat 201 controale la angajatori din județ, vizând atât relațiile de muncă, cât și condițiile de muncă. Verificările au avut loc cu precădere în domenii cu risc crescut de nerespectare a legislației, precum construcțiile, comerțul cu amănuntul, transportul rutier de mărfuri și persoane. În urma controalelor, inspectorii au constatat peste 212 deficiențe, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere.

Cele mai frecvente nereguli identificate au vizat neplata salariilor la termenul prevăzut în contractele individuale de muncă, neacordarea repausului săptămânal și a concediului de odihnă, precum și nerespectarea obligației de transmitere la timp, în platforma Reges-Online, a contractelor individuale de muncă și a modificărilor acestora. De asemenea, au fost descoperite cazuri de muncă fără forme legale, lipsa echipamentelor individuale de protecție sau neverificarea utilizării acestora, precum și neefectuarea controlului medical periodic al lucrătorilor. Pentru cele mai grave abateri, ITM Olt a aplicat 88 de sancțiuni, dintre care 84 au fost avertismente, iar patru au constat în amenzi contravenționale în valoare totală de 73.000 de lei.

Un caz distinct de muncă nedeclarată a fost identificat în luna ianuarie, fiind depistată o persoană care lucra fără forme legale. Angajatorul a fost sancționat cu o amendă de 40.000 de lei, conform prevederilor legale în vigoare. Totodată, în cursul lunii trecute, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a fost informat cu privire la 11 evenimente în care au fost implicați 11 lucrători care își desfășurau activitatea pe raza județului Olt. Evenimentele au avut drept consecință incapacitate temporară de muncă, accidente ușoare sau incidente produse în afara muncii.