IPJ Olt. Sute de sancțiuni aplicate și permise reținute

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat, weekend-ul trecut, o serie de acțiuni ample menite să asigure ordinea și siguranța publică, să reducă riscul rutier și să combată principalele cauze generatoare de accidente de circulație. Activitățile au avut ca obiectiv prevenirea faptelor de violență și depistarea conducătorilor auto care încalcă normele rutiere, cu accent pe identificarea șoferilor aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, precum și a celor care nu respectă limitele legale de viteză.

Pe parcursul acțiunilor, polițiștii au intervenit la 85 de solicitări, dintre care 62 au fost primite prin intermediul Serviciului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Totodată, au fost aplicate 489 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la aproximativ 130.000 de lei. Pentru abaterile constatate la regimul circulației rutiere, polițiștii au dispus reținerea a 21 de permise de conducere. Dintre acestea, 10 au fost reținute pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, unul pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar alte 10 pentru diverse abateri rutiere. De asemenea, au fost retrase 19 certificate de înmatriculare, ca urmare a depistării unor autovehicule cu defecțiuni tehnice sau pentru neîndeplinirea obligațiilor legale. În același interval, au fost constatate și șapte infracțiuni la regimul rutier.

În cadrul acțiunilor, la data de 8 februarie, în jurul orei 19:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Balș au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Mâinești. La volan se afla un bărbat de 59 de ani, din localitate, care emana halenă alcoolică. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, cercetările fiind continuate pentru stabilirea situației de fapt.

Tot pe 8 februarie, în jurul orei 17:00, polițiștii din cadrul Poli-ției orașului Piatra-Olt au oprit pentru control, pe Drumul Național 64, un autoturism condus de un tânăr de 29 de ani, din comuna Osica de Sus. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a constatat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

IPJ Olt precizează că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind reducerea numărului de accidente rutiere și creșterea gradului de siguranță pentru toți cetățenii.