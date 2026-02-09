Doi studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în stagiu de practică la Jandarmeria Olt

Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt a primit, începând de luni, 9 februarie 2026, doi studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, care au demarat stagiul de practică în cadrul unității. Este vorba despre un student din anul I și un student din anul III, care vor desfășura activități specifice domeniului lor de pregătire profesională.

Stagiul de practică se desfășoară în perioada 9 februarie-6 martie 2026 și le oferă viitorilor ofițeri posibilitatea de a se familiariza cu activitatea operativă a Jandarmeriei, în funcție de specificul structurilor în care sunt repartizați. Astfel, studentul din anul I își desfășoară activitatea în cadrul structurilor de ordine și siguranță publică, în timp ce studentul din anul III parcurge două etape distincte, primele două săptămâni în cadrul detașamentelor mobile, urmate de două săptămâni în structurile de prevenire și combatere a faptelor antisociale. Pe întreaga durată a stagiului, cei doi studenți sunt îndrumați de tutori profesionali, cadre militare cu experiență, care le oferă sprijin în înțelegerea modului de lucru, a atribuțiilor și a responsabilităților specifice fiecărei structuri. Această perioadă reprezintă un contact direct cu realitățile activității zilnice din Jandarmerie și o etapă esențială în formarea lor profesională.