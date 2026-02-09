CSM Slatina Judo, prezentă pe scena internațională la două competiții de prestigiu

Eduard Serban -100 kg

În perioada 13–15 februarie, CSM Slatina Judo va reprezenta România la două competiții internaționale de mare anvergură, confirmând încă o dată valoarea și potențialul sportivilor săi pe scena judo-ului mondial.

Prima competiție este Trofeul Italian Grand Prix, un turneu de renume care reunește aproximativ 590 de sportivi, din toate categoriile de vârstă și greutate. Clubul slătinean va fi reprezentat de Eduard Șerban (-100 kg), sportiv considerat o reală speranță pentru participarea la Jocurile Olimpice. Acesta se află în prezent în pregătire centralizată alături de lotul Italiei, un mediu de antrenament pe care îl apreciază în mod deosebit și care contribuie semnificativ la dezvoltarea sa sportivă.

Tot în aceeași perioadă, CSM Slatina Judo va participa și la Tunisian African Open, competiție la care clubul aliniază patru judoka de top:

Gheț Eugen (-66 kg) – component al lotului național de pregătire;

Szocs Elemer (-81 kg) – campion în edițiile anterioare, sportiv cu experiență internațională;

Vașian Ionuț (-100 kg) – judoka aflat constant aproape de podium la competițiile la care a participat;

Natea Daniel (+100 kg) – unul dintre cei mai puternici sportivi ai categoriei grele, recunoscut pentru forța și determinarea sa.

Prin participarea la aceste competiții, sportivii CSM Slatina demonstrează că fac parte din rândul adevăraților campioni ai sportului nobil – judo, promovând valori precum disciplina, respectul și performanța la cel mai înalt nivel.

Profesorul și antrenorul Mihai Dorobanțu subliniază importanța parcursului echipei: „CSM Slatina Judo este o forță în dezvoltarea valorilor internaționale. Sunt mândru de ceea ce am construit în doar șapte ani de muncă, pasiune și sacrificii.”

Prin rezultatele și prezențele internaționale constante, CSM Slatina Judo își consolidează statutul de club de referință în judo-ul românesc și internațional.