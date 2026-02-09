Cinema „Eugen Ionescu” Slatina propune o săptămână de filme gratuite și surprize speciale de Valentine’s Day

De către

Cinema „Eugen Ionescu” din Slatina invită publicul cinefil la o nouă săptămână dedicată filmului, cu proiecții speciale programate în perioada 9-13 februarie 2026, de luni până joi, între orele 14:45 și 21:00. Accesul la toate proiecțiile este gratuit, oferind astfel o oportunitate excelentă pentru petrecerea timpului liber într-un cadru cultural.

În plus, organizatorii anunță o surpriză specială pregătită pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică, dedicată sărbătorii de Valentine’s Day, menită să aducă un plus de emoție și romantism în experiența cinematografică a spectatorilor.

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII:

14:45 – Viața secretă a animalelor (dublat, 3D)

16:00 – În căutarea lui Dory (dublat, 3D)

16:30 – Pisica Flow (dublat, 3D)

18:00 – Vrăjitoarele: Partea a II-a (3D)

18:30 – Monstrul din camera mea (horror, 3D)

20:30 – John Wick 4 (acțiune)

20:45 – Crăciun Sângeros (horror, 3D)

Pentru informații suplimentare, cei interesați pot apela numărul de telefon 0784 010 929.