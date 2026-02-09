Bărbat din Vâlcea, reținut după ce ar fi agresat un taximetrist din Balș și i-ar fi furat banii

Bărbat din Vâlcea, reținut după ce ar fi agresat un taximetrist din...

Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din orașul Bălcești, județul Vâlcea, a fost reținut de polițiștii din Balș, fiind cercetat pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare și furt calificat. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 8 februarie 2026, în jurul orei 07:00, când polițiștii din cadrul Poliției orașului Balș au fost sesizați de un tânăr de 28 de ani, taximetrist, care a reclamat că a fost agresat fizic și deposedat de o sumă de bani.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că, pe fondul unui conflict legat de o cursă de taxi efectuată anterior, victima ar fi fost amenințată și lovită de către suspect, acesta sustrăgând ulterior bani din autoturismul taximetristului. Agresiunea s-ar fi produs pe fondul unei neînțelegeri între cei doi. Cazul a fost preluat de polițiști sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Balș, fiind întocmit dosar penal pentru lovirea sau alte violențe, amenințare și furt calificat. Cercetările au vizat documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

În urma administrării probelor, anchetatorii au dispus reținerea bărbatului de 33 de ani pentru o perioadă de 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând ca procurorii să decidă asupra măsurilor legale ce se impun.

Reprezentanții IPJ Olt precizează că, pe tot parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.