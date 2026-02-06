Primăria Slatina acordă sprijin financiar tinerilor căsătoriți. 1.000 de lei pentru constituirea familiei

Primăria municipiului Slatina, prin Direcția Generală de Asistență Socială, anunță demararea programului de acordare a sprijinului financiar la constituirea familiei, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 166 din 27 mai 2025. Măsura are ca scop sprijinirea tinerilor care aleg să își întemeieze o familie în municipiul Slatina. Beneficiari ai acestui ajutor sunt familiile care, la data depunerii cererii, îndeplinesc cumulativ mai multe condiții. Astfel, ambii soți trebuie să se afle la prima căsătorie și să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, neîmpliniți. De asemenea, este necesar ca cel puțin unul dintre soți să aibă domiciliul în municipiul Slatina, iar căsătoria să fi fost încheiată pe raza municipiului.

Reprezentanții Primăriei precizează că anumite condiții, respectiv prima căsătorie și domiciliul în Slatina, trebuie să fie îndeplinite nu doar la momentul solicitării, ci și la data efectuării plății. În caz contrar, dreptul la sprijin financiar nu se acordă. Cuantumul sprijinului financiar este de 1.000 de lei pentru fiecare familie eligibilă. Cererile pot fi depuse la sediul Direcției Generale de Asistență Socială Slatina, situat pe strada Frații Buzești nr. 6, în termen de 60 de zile de la data încheierii căsătoriei. Acordarea ajutorului se face prin dispoziție a primarului municipiului Slatina, care va fi comunicată solicitantului prin poștă. Plata sprijinului financiar este realizată de DGAS Slatina, fie prin casierie, pe bază de stat de plată, fie prin virament bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului, în termen de 45 de zile de la emiterea dispoziției primarului. Pentru depunerea dosarului, solicitanții trebuie să prezinte actele de identitate ale soților, certificatul de căsătorie și un document care să conțină contul IBAN al solicitantului sau al celuilalt soț, obligatoriu în cazul soțului cu domiciliul stabil în municipiul Slatina. Cererea va fi însoțită de documentele originale, necesare pentru verificarea conformității datelor.

Autoritățile atrag atenția că orice modificare a stării civile a soților, desfacerea, desființarea sau încetarea căsătoriei, intervenită până la plata sprijinului financiar conduce automat la neacordarea acestuia. În situația în care sumele sunt încasate fără comunicarea acestor modificări, ele vor fi considerate necuvenite și vor fi recuperate conform prevederilor legale, inclusiv cu dobânzi și penalități de întârziere.