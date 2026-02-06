O nouă șansă la viață pentru un tânăr cu arsuri grave, salvat de medicii SJU Slatina

Un tânăr de 26 de ani din Bârlad a primit o nouă șansă la viață la Spitalul Județean de Urgență Slatina, după ce a suferit arsuri grave în urma unui accident. Cu leziuni severe la nivelul mâinilor, brațelor, gâtului și feței, pacientul a ajuns în stare critică, fiind transferat de urgență prin mecanismul COSU, sistemul național de transfer al pacienților cu arsuri grave.

Internat în cadrul Secției de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă, tânărul a beneficiat de îngrijiri complexe, multidisciplinare, care i-au salvat nu doar viața, ci și șansa la o recuperare funcțională și estetică bună. După mai multe zile de tratament intensiv, evoluția sa este una foarte bună, iar externarea este așteptată în perioada următoare.

Cu emoție vizibilă, pacientul povestește experiența trăită la Slatina, vorbind despre sprijinul primit din partea cadrelor medicale și despre impactul psihologic al drumului parcurs de la suferință la speranță: „Față de cum am ajuns aici, acum sunt bine, foarte bine. Medicii de pe secție se comportă foarte bine cu pacienții. Pe mine pot spune că m-au încurajat foarte mult. Sincer să vă spun nici nu m-am văzut când mi-au fost desfăcute bandajele după operație. Drept să vă spun, mi-a fost și teamă să mă uit prima dată la mine. Recent s-a întâmplat să mă văd cum sunt. Pot spune că am o nouă șansă la viață. Aici, la Slatina, m-am născut pentru a doua oară”.

Cazul este detaliat de dr. Ionuț-Alexandru Iancu, medic primar și șef al Secției Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă, care subliniază complexitatea intervențiilor și colaborarea esențială dintre specialități: „Este vorba despre un pacient tânăr de 26 de ani, venit prin serviciul COSU, din Spitalul de Urgență Bârlad, care prezenta arsuri prin flacără, pe o suprafață corporală de aproximativ 15%, la nivelul mâinilor, brațelor, gâtului și capului. El a fost tratat corespunzător în serviciul nostru de Terapie Intensivă, reechilibrat. Pe această cale, vreau să le mulțumesc colegilor de la Terapie Intensivă. Au făcut o treabă foarte bună. Au beneficiat și de Programul de Acțiuni Prioritare Arși, în care suntem și noi integrați. A fost pansat zilnic în sala de operație, debridări multiple. S-a ajuns la o etapă chirurgicală, unde a fost nevoie să-i recoltăm grefe de piele, de la nivelul coapselor și să-i acoperim aceste arsuri cutanate. Pe o suprafață de aproximativ 10% am pus grefe. Pacientul a evoluat foarte, foarte bine. În momentul de față, este foarte bine, vesel, mulțumit și în două, trei zile sperăm să plece acasă”.

Medicul atrage atenția și asupra rolului important pe care Spitalul Județean de Urgență Slatina îl joacă în rețeaua națională de tratare a pacienților cu arsuri, mai ales în cazurile medii și mici: „30-35 de pacienți au beneficiat de tratamente corespunzătoare, prin Programul de Acțiuni Prioritare. Putem să ne comparăm cu centrele mari universitare, dar nu în totalitate, fiindcă nu putem trata arsuri majore, de peste 35-40% și arsuri de căi aeriene. Dar cu arsurile medii și mici ne descurcăm foarte bine. Pacienții au plecat toți mulțumiți”.