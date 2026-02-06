Bianca Toma aduce aur european la Slatina, alături de Lotul Național U13 al României

România a obținut o performanță de excepție la competiția internațională Europe Youth Series, desfășurată în Croația, unde Lotul Național U13 a cucerit medalia de aur la tenis de masă. Victoria confirmă valoarea noii generații de sportivi români și consolidează poziția României în elita tenisului de masă juvenil european.

În marea finală, echipa României s-a impus categoric în fața selecționatei Spaniei, cu scorul de 17-10, demonstrând talent, determinare și o excelentă coeziune de echipă.

Pentru municipiul Slatina, acest succes are o semnificație aparte. Din componența lotului campion a făcut parte și Bianca Toma, sportivă legitimată la Clubul Sportiv Municipal Slatina, care a avut o contribuție importantă la obținerea medaliei de aur.

Primăria municipiului Slatina, prin CSM Slatina, transmite felicitări Biancăi Toma pentru ambiția, forța și determinarea demonstrate la masa de joc, precum și întregului lot al României și staffului tehnic pentru această performanță care onorează sportul românesc.