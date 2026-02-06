Anunț – S.C. SARIS COM 96 S.R.L

S.C. SARIS COM 96 S.R.L intenționeză să solicite la Administrația Natională Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, aviz de gospodărire a apelor pentru proiectul „ÎNFIINȚAREA UNUI SISTEM DE IRIGAȚII PENTRU SARIS COM 96 S.R.L.” comuna Rătești, județul Argeș.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa la:

– Adresa solicitantului S.C. SARIS COM 96 S.R.L, com. Crâmpoaia, sat. Crâmpoaia, nr. 204, jud. Olt, tel. 0749883388, e-mail sariscom96@gmail.com.

– Sediul Administraţiei Bazinale de Apă Argeș-Vedea, din Calea Câmpulung, Nr.6-8, Piteşti, Jud.Argeş, telefon 0248-223449, fax 0248-218.250.