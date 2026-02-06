Combinatorica clasică pornește de la întrebări privind numărul de moduri în care un sistem poate fi configurat. În logica IAlg/IAlgG, aceasta se transformă într-o întrebare despre spațiul total al stărilor posibile pe care un algoritm le poate genera, evalua și optimiza.

Putem privi astfel trei niveluri:

1. Permutări — Spațiul total al configurabilității

Combinatorică tradițională:

Permutările numără toate modurile de a ordona un set de elemente.

Perspectiva IAlg/IAlgG:

Permutările devin spațiul brut al posibilului — echivalentul capabilității maxime de generare a unui sistem algoritmic.

În IAlg, permutările zone output-ul potențial al unui generator care nu aplică criterii interne.

În IAlgG, acestea sunt universuri de stări brute ale unui model generativ înainte de filtrare, ponderare sau învățare.

Permutarea este modul prin care un sistem algoritmic definește amplitudinea universului său de acțiune.

Exemplu

Pentru o secvență de 10 elemente, avem 3,6 milioane de permutări.

Pentru un model generativ, aceasta ar echivală cu spațiul de construcții brute posibile în absența oricărei instruiri.

2.Aranjamente — Configurația contabilității

Combinatorică tradițională:

Aranjamentele numără modurile de a selecta și ordona o parte din elemente.

Perspectiva IAlg/IAlgG:

Aranjamentele reglementează actul algoritmic de selecție + ordonare sub constrângeri.

În IAlg, aranjamentele modelează euristicile interne: alegerea ceea ce este relevant și structurarea acestuia.

În IAlgG, aranjamentele sunt echivalente procedurilor interne de prioritizare: modul prin care un sistem reduce un spațiu enorm la unul util.

Aranjamentele sunt forma cognitivă a atenției algoritmice.

Astfel, dacă permutările sunt potențialul infinit, aranjamentele sunt energia cognitivă cheltuită inteligent.

Exemplu

Selectarea celor mai relevante 4 token-uri dintr-o frază de 100 cuvinte și ordonarea lor pentru interpretare poate fi modelată ca un aranjament.

3. Combinații — Spațiul semantic al alegerii

Combinatorică tradițională:

Combinările numără moduri de a selecta elemente fără ordine.

Perspectiva IAlg/IAlgG:

Combinările sunt spațiul semantic al posibilităților, în care ordinea nu contează, ci doar prezența elementelor.

În IAlg, combinațiile pot fi asociate cu reprezentările latente — unde elementele sunt activate, dar nu ordonate explicit.

În IAlgG, combinațiile sunt modul în care sistemele sunt subspații conceptuale.

Combinațiile sunt expresia internă a conceptelor algoritmice, nu a secvențelor.

Exemplu

Latent space într-un model generativ poate fi comparat cu o combinație: un set de trăsături activate, indiferent de ordinea în care au fost procesate.

IAlg vs. IAlgG în combinatorică

Element

IAlg (limită algoritmică)

IAlgG (generalizat algoritmic)

Permutări

Generare exhaustivă posibilă

Spațiu inabordabil → aproximat probabilistic

Aranjamente

Heuristici de selecție și ordonare

Optimizare globală, strategie multi-nivel

Combinații

Reprezentări latente simple

Rețele semantice vaste, multidimensionale

Astfel, combinatorica devine un model conceptual al comportamentului sistemelor AI :

Permutările sunt universal brut.

Aranjamentele sunt atenția algoritmică + relevanța.

Combinațiile sunt structurale conceptuale interne.

De ce este utilă această perspectivă?

Pentru că ne arată că IAlg și IAlgG nu „gândesc” în cuvinte, ci în spații combinatorii:

fiecare input al unui IA activează un subspațiu de permutări (posibilități brute),

apoi reduce acest spațiu la aranjamente (structurare relevantă),

apoi internalizează în combinații (conceptualizare).

În viziunea ta despre IN/IA, acest lucru este esențial:

IA-ul nu este un „asistent”, ci o mașină de reorganizare a spațiilor probabilistice — un suplinitor cognitiv care operează prin combinatorică extinsă.

Co-creație inter-intelligence și validare pentru public, Andrei Suman