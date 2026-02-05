Val de infracțiuni rutiere în Olt. Trei șoferi cercetați penal într-o singură zi

Polițiștii olteni au întocmit, miercuri, 4 februarie 2026, trei dosare penale în urma unor controale rutiere desfășurate în Drăgănești-Olt și Caracal, vizând infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice.

Primul caz a fost înregistrat în jurul orei 11:10, când polițiștii din cadrul Poliției orașului Drăgănești-Olt au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Constantin Colibășeanu din comuna Văleni. La volan se afla un tânăr de 27 de ani, din comuna Izvoarele. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat că autorizația de circulație provizorie a autoturismului era expirată. În acest caz, a fost întocmit dosar penal pentru punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Un alt incident a avut loc în municipiul Caracal, în jurul orei 09:30. Polițiștii au oprit pentru control, pe aleea 1 Decembrie 1918, un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, din comuna Drăghiceni. Verificările au arătat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat. Oamenii legii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

La scurt timp, în jurul orei 09:40, tot în municipiul Caracal, pe aceeași alee 1 Decembrie 1918, polițiștii au depistat un bărbat de 32 de ani, din comuna Cetate, județul Dolj, care conducea un autoturism neînmatriculat. În acest caz, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor, fiind deschis un dosar penal pentru punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Polițiștii reamintesc conducătorilor auto importanța respectării legislației rutiere, atrăgând atenția că astfel de fapte constituie infracțiuni și sunt sancționate conform legii.