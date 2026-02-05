Primăria Slatina accelerează programul de modernizare a lifturilor din blocurile de locuințe

Primăria municipiului Slatina continuă investițiile în modernizarea infrastructurii urbane, cu accent pe creșterea siguranței și confortului pentru locatarii blocurilor de locuințe. Programul de înlocuire și montare a lifturilor noi este în plină desfășurare, lucrările fiind realizate etapizat în mai multe zone ale orașului.

În această perioadă, echipele de specialitate intervin la Aleea Rozelor, în blocul GA23, precum și în zona Piața Gării, la blocul 9, scara B. Totodată, sunt desfășurate lucrări și intervenții tehnice la alte imobile din aceeași zonă, respectiv la blocul 9, scara A, și la blocul 10, scara B. Noile lifturi instalate vor respecta standardele actuale de siguranță și funcționare, oferind condiții moderne de utilizare și un nivel sporit de confort pentru locatari, în special pentru persoanele vârstnice, familiile cu copii și persoanele cu mobilitate redusă.

Primăria municipiului Slatina le mulțumește locatarilor pentru înțelegerea acordată pe durata desfășurării lucrărilor și dă asigurări că investițiile în infrastructura de locuire vor continua și în perioada următoare.