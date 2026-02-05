Prim-vicepreședintele PSD, Marius Oprescu critică dur măsurile Guvernului Bolojan

Prim-vicepreședintele PSD, Marius Oprescu, lansează un atac frontal la adresa modului în care sunt luate deciziile de austeritate în coaliția de guvernare, acuzând lipsa dialogului real și transferarea costurilor bugetare asupra celor mai vulnerabile categorii sociale. Social-democrații cer corectarea direcției și aplicarea unui pachet de solidaritate cu impact social direct.

În plin context al dezbaterilor privind ajustările bugetare, PSD transmite că rigoarea fiscală nu poate fi separată de responsabilitatea socială. Marius Oprescu atrage atenția că invocarea tardivă a dialogului în coaliție este lipsită de credibilitate atunci când deciziile au fost deja luate și au produs efecte negative greu reversibile asupra categoriilor fragile.

Potrivit acestuia, în actuala guvernare s-a repetat un tipar periculos, măsurile de austeritate sunt adoptate unilateral, iar consultările sunt mimate ulterior, când impactul social este deja resimțit. În acest context, PSD respinge ideea că ar face opoziție din interiorul guvernării, subliniind că își asumă responsabilitatea actului de guvernare, dar refuză politici care ignoră realitatea socială. Criticile sunt îndreptate direct către premierul Ilie Bolojan, acuzat că reduce guvernarea la un exercițiu strict contabil și că solicită solidaritate doar de la cei care au cel mai puțin. Social-democrații susțin că statul nu poate abdica de la rolul său de protecție socială și că ajustările bugetare trebuie să fie echilibrate și corect distribuite.

Marius Oprescu, prim-vicepreședinte PSD: „Într-o coaliție funcțională, dialogul nu se invocă selectiv și nu se activează doar când convine politic, ci este o regulă care trebuie respectată de la început, nu după ce deciziile au produs deja efecte sociale grave și ireversibile asupra celor mai vulnerabili. Într-o coaliție de guvernare nu poți poza în model de bună guvernare după ce ai tăiat agresiv de la cei mai fragili din punct de vedere social, fără dialog, iar abia apoi ai cerut explicații și calcule. Invocarea de acum a ‘lipsei de fundamentare’ și a ‘nevoii de discuții în coaliție’ sună fals, câtă vreme măsurile de austeritate au fost decise fără echilibru, fără grijă și fără o consultare reală. De fiecare dată s-a repetat același scenariu cinic, tăierea a precedat dialogul, negocierile au fost puse în fața faptului împlinit, deci apelul tardiv la reguli și proceduri nu mai poate fi credibil, pentru că ele au fost ignorate exact în momentele în care ar fi trebuit respectate. Premierul Ilie Bolojan confundă rigoarea fiscală cu indiferența socială atunci când reduce responsabilitatea la un exercițiu contabil și mută povara ajustărilor pe spatele celor care trăiesc deja la limită, cerând solidaritate doar de jos în sus, în timp ce statul își abandonează rolul de protecție socială. PSD nu face opoziție din interiorul guvernării, ci își asumă guvernarea și spune tranșant că ajustările bugetare nu pot ignora realitatea socială. Pachetul de solidaritate propus de PSD este o intervenție necesară pentru mame, pentru copiii vulnerabili, pentru persoanele cu dizabilități care nu pot fi tratate tabelistic și pentru pensionarii cu pensii care nu mai ajung pentru nimic. Blocarea sau amânarea acestor măsuri nu poate fi numită prudență financiară, ci o decizie care rupe contractul moral dintre stat și cetățeni”.