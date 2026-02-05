Polițiștii olteni, acțiuni ample în școlile din Slatina pentru siguranța elevilor și prevenirea comportamentelor de risc

Polițiștii din județul Olt au desfășurat, miercuri, 4 februarie 2026, o serie de activități preventive menite să crească siguranța elevilor și să contribuie la protejarea mediului școlar. Acțiunile au avut loc în trei unități de învățământ din municipiul Slatina și au vizat atât informarea elevilor, cât și verificarea respectării legislației în zonele frecventate de minori. La aceste activități au participat polițiști din cadrul Biroului de Siguranță Școlară, Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, Poliției Municipiului Slatina, Serviciului Criminalistic și Biroului Județean de Poliție Transporturi, alături de specialiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Olt și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt.

Principalele obiective ale acțiunilor au fost prevenirea consumului de droguri și substanțe psihoactive, combaterea portului sau folosirii fără drept a obiectelor periculoase, reducerea absenteismului școlar, precum și prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor. Totodată, polițiștii au verificat respectarea prevederilor Legii nr. 349/2002 privind combaterea efectelor consumului produselor din tutun și ale Legii nr. 61/1991, referitoare la menținerea ordinii și liniștii publice. În cadrul controalelor, au fost verificați nouă agenți economici din proximitatea unităților de învățământ, respectiv două restaurante și cafenele, trei săli de jocuri de noroc și patru unități de alimentație publică.

De asemenea, au fost organizate nouă activități de informare și prevenire, la care au participat peste 200 de elevi și cadre didactice. Polițiștii le-au vorbit tinerilor despre importanța adoptării unui stil de viață sănătos, fără tutun, alcool sau droguri, dar și despre necesitatea frecventării cursurilor școlare și respectării regulilor de conviețuire socială.

Reprezentanții IPJ Olt au transmis că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind asigurarea unui climat educațional sigur și reducerea comportamentelor de risc în rândul elevilor.