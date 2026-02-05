Plutonier adjutant șef Dumitru Traian, la final de carieră în cadrul ISU Olt

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt marchează astăzi, 5 februarie 2026, un moment cu o puternică încărcătură emoțională, încheierea activității profesionale a plutonierului adjutant șef Dumitru Traian, care, începând de mâine, intră într-o nouă etapă a vieții, pensionarea. De-a lungul a peste două decenii de carieră militară, Dumitru Traian a demonstrat constant profesionalism, responsabilitate și devotament față de misiunea nobilă de protejare a vieții și bunurilor cetățenilor. Activitatea sa s-a desfășurat în multiple structuri ale inspectoratului, de la cele operative, Inspecția de Prevenire și Centrul Operațional, până la Secretariat, unde și-a îndeplinit atribuțiile cu aceeași rigoare și respect față de colegi și comunitate.

Experiența acumulată, seriozitatea și spiritul de echipă l-au transformat într-un reper profesional pentru generații de salvatori, contribuind semnificativ la îndeplinirea misiunilor ISU Olt.

Odată cu retragerea din activitate, urmează o perioadă dedicată familiei, liniștii și timpului petrecut alături de cei dragi. La finalul unui parcurs profesional remarcabil, conducerea și colectivul ISU Olt îi transmit plutonierului adjutant șef Dumitru Traian mulțumiri pentru întreaga activitate, precum și urări de multă sănătate și o pensie lungă și liniștită.