ITM Olt. Controale ample în service-urile auto din județ

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat, în perioada 26-30 ianuarie 2026, o amplă campanie de control în rândul angajatorilor care activează în domeniul reparării și întreținerii autovehiculelor. Acțiunea a avut ca obiectiv principal identificarea și combaterea muncii nedeclarate, precum și verificarea respectării legislației în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. În cadrul controalelor privind relațiile de muncă, inspectorii ITM Olt au verificat 16 angajatori și au constatat 14 neconformități. Pentru toate acestea au fost dispuse măsuri de remediere. Printre cele mai frecvente abateri identificate se numără necompletarea sau netransmiterea corectă a elementelor contractelor individuale de muncă în Registrul General de Evidență a Salariaților, neacordarea unui salariu de bază peste nivelul salariului minim brut pe țară pentru salariații cu o vechime mai mare de 24 de luni în cadrul societății, precum și nerespectarea prevederilor legale privind evidența timpului de muncă. De asemenea, inspectorii au constatat existența unor dosare de personal incomplete și neacordarea sporurilor cuvenite pentru munca prestată în zilele de sâmbătă și duminică.

În paralel, în domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate tot 16 controale, în urma cărora au fost identificate 24 de neconformități. Ca urmare, ITM Olt a dispus măsuri de remediere, a aplicat 20 de avertismente și o amendă contravențională în valoare de 10.000 de lei. Cele mai frecvente deficiențe în acest domeniu au vizat neverificarea ISCIR a elevatoarelor auto, lipsa instrucțiunilor specifice pentru meseria de tinichigiu, efectuarea instruirii periodice fără demonstrații practice, neobținerea autorizației ISCIR pentru punerea în funcțiune a compresoarelor de aer și neeliberarea permisului de lucru cu foc la locul de muncă.