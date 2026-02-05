CSM Slatina se desparte de Claudiu Niculescu. Antrenorul face pasul către Liga I

CSM Slatina a anunțat oficial despărțirea de antrenorul principal Claudiu Niculescu, care urmează să își continue cariera la nivelul Ligii I. Pentru clubul oltean, plecarea tehnicianului reprezintă atât un moment de bilanț, cât și o confirmare a rolului pe care Slatina îl joacă în fotbalul românesc, acela de rampă de lansare pentru profesioniști de valoare.

Conducerea clubului și-a exprimat aprecierea față de munca depusă de Claudiu Niculescu, subliniind seriozitatea, viziunea și profesionalismul care au marcat mandatul acestuia. În perioada petrecută la CSM Slatina, echipa a atins cea mai bună performanță din istoria sa, iar proiectul sportiv a căpătat o direcție clară de dezvoltare, resimțită la nivelul întregii comunități locale.

Despărțirea are loc într-un cadru deschis și respectuos, cu încredere deplină în parcursul viitor al antrenorului. Oficialii clubului sunt convinși că experiența și competențele lui Claudiu Niculescu se vor reflecta în rezultate și la nivelul primei ligi și transmit că porțile CSM Slatina îi vor rămâne deschise oricând. Moștenirea lăsată de acesta este considerată una solidă, iar clubul anunță că va continua munca începută, cu aceeași determinare și responsabilitate. Totodată, CSM Slatina a precizat că va reveni în perioada următoare cu informații oficiale legate de organizarea și pregătirea echipei.

La rândul său, Claudiu Niculescu a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor implicați în proiectul de la Slatina: „Doresc să îmi exprim recunoștința pentru încrederea, sprijinul și respectul pe care mi le-ați acordat pe parcursul colaborării noastre. Mulțumesc conducerii clubului pentru profesionalism și susținere, precum și pentru condițiile create care mi-au permis să îmi desfășor activitatea la un nivel foarte bun. De asemenea, adresez mulțumiri speciale domnului Primar pentru implicarea în dezvoltarea sportului local și pentru sprijinul constant acordat atât mie, cât și echipei. Nu în ultimul rând, le mulțumesc jucătorilor pentru seriozitate și implicare. Experiența petrecută aici a fost una valoroasă, atât profesional, cât și personal, iar amintirile și realizările comune vor rămâne importante pentru mine. Vă doresc tuturor mult succes în continuare și sunt convins că echipa va continua să evolueze și să obțină rezultate remarcabile!”