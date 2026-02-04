„Uniți prin unicitate”. Spitalul Județean de Urgență Slatina marchează Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului

Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului este marcată, în acest an, sub mesajul „Uniți prin unicitate”, tema campaniei internaționale pentru perioada 2025-2027. Conceptul subliniază faptul că fiecare pacient este unic, iar îngrijirea oncologică trebuie să aibă în centru omul, experiența sa personală și nevoile specifice generate de boală. Campania promovează dezvoltarea unor sisteme de sănătate echitabile și lansează un apel la solidaritate și acțiune coordonată din partea profesioniștilor din domeniul medical, a familiilor, prietenilor și a întregii comunități, cu scopul reducerii impactului global al cancerului.

Spitalul Județean de Urgență Slatina se alătură acestui demers internațional, oferind suport medical complet pacienților oncologici. Unitățile spitalului asigură investigații clinice și paraclinice necesare diagnosticării corecte a patologiilor oncologice, precum și tratamente adaptate fiecărui caz în parte. Secția de Oncologie a Spitalului Județean de Urgență Slatina dispune de 40 de paturi și este deservită de o echipă formată din cinci medici specialiști, care asigură îngrijirea pacienților diagnosticați cu această afecțiune gravă.

Specialiștii subliniază că prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de control al cancerului. În acest sens, Codul European împotriva Cancerului oferă recomandări simple și accesibile tuturor, fără a necesita cunoștințe medicale avansate. Adoptarea unui stil de viață sănătos, renunțarea la fumat, menținerea unei alimentații echilibrate, practicarea regulată a activității fizice, menținerea unei greutăți corporale adecvate și evitarea consumului de alcool, poate reduce semnificativ riscul de îmbolnăvire. Totodată, programele de screening și controalele medicale periodice permit depistarea celor mai frecvente forme de cancer în stadii incipiente, moment în care șansele de supraviețuire și vindecare cresc considerabil.