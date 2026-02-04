Tânăr din Râmnicu Vâlcea, reținut după ce a furat 10.000 de euro și bijuterii dintr-o locuință din Slatina

Un tânăr în vârstă de 33 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, a fost reținut de polițiștii din Olt, fiind bănuit că ar fi comis un furt calificat dintr-o locuință din Slatina, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 10.000 de euro și mai multe bijuterii din aur. Fapta ar fi avut loc în data de 14 ianuarie 2026, în jurul orei 18:00, când o femeie de 55 de ani, din Slatina, a sesizat Poliția municipiului Slatina că persoane necunoscute i-au sustras din locuință o sumă importantă de bani și bijuterii. În urma sesizării, polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt calificat și au demarat cercetări pentru identificarea autorilor și recuperarea prejudiciului. După mai multe activități investigativ-operative, desfășurate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, anchetatorii au reușit să identifice principalul suspect, un bărbat de 33 de ani, din Râmnicu Vâlcea.

La data de 3 februarie 2026, polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare, atât la locuința acestuia, cât și la alte imobile folosite de suspect. În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate bunuri de interes pentru cauză, necesare continuării cercetărilor. Ulterior, bărbatul a fost condus la sediul poliției pentru audieri. În urma administrării probatoriului, pe numele acestuia a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Tânărul urmează să fie prezentat unității de parchet cu propuneri legale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul mai multor structuri din județul Vâlcea, inclusiv Serviciul de Investigații Criminale, Birourile de Investigații Criminale Vâlcea și Drăgășani, Serviciul Criminalistic, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și polițiști locali din Slatina, Vâlcea și Drăgășani.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt reamintesc cetățenilor importanța adoptării unor măsuri de prevenție pentru protejarea bunurilor și îi îndeamnă să anunțe imediat poliția în cazul unor situații care pot afecta siguranța personală sau a locuinței.

Pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.