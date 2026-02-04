Primăria Slatina solicită chiriașilor ANL și ai locuințelor sociale să depună documentele până la 15 februarie

Primăria municipiului Slatina, prin Direcția Administrare Patrimoniu, aduce la cunoștința chiriașilor din locuințele administrate de municipalitate obligația de a depune, în termen util, documentele necesare actualizării situației contractuale. Astfel, chiriașii locuințelor pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe trebuie să depună documentele justificative în vederea stabilirii nivelului chiriei, în funcție de vârstă și venituri. Totodată, chiriașii locuințelor sociale sunt obligați să prezinte actele necesare pentru prelungirea contractelor de închiriere.

Depunerea documentelor se face la sediul Direcției Administrare Patrimoniu, situat pe strada Unirii, nr. 2B. Termenul limită stabilit de autorități este 15 februarie.

Reprezentanții Primăriei Slatina atrag atenția că nerespectarea acestui termen poate duce la imposibilitatea actualizării chiriei sau, după caz, la neprelungirea contractelor de închiriere.

