Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: „Sprijinul financiar constant este cheia creșterii producției agricole românești”

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, subliniază importanța continuării programelor de sprijin financiar dedicate fermierilor români, arătând că dezvoltarea producției agricole depinde direct de accesul acestora la resurse adecvate.

Marți, 3 februarie 2026, în cadrul unei întâlniri cu parlamentarii membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților, ministrul a discutat necesitatea menținerii tuturor măsurilor de sprijin deja demarate pentru susținerea fermierilor. Potrivit acestuia, stabilitatea și continuitatea acestor programe reprezintă un factor esențial pentru consolidarea fermelor românești și pentru creșterea competitivității sectorului agricol.

Florin Barbu și-a exprimat convingerea că, prin colaborare instituțională, poate fi asigurat un buget echilibrat pentru agricultură, capabil să susțină investițiile și dezvoltarea durabilă a exploatațiilor agricole. Totodată, ministrul a accentuat importanța unei politici agricole predictibile, construită pe termen mediu și lung, care să ofere fermierilor siguranță și perspective clare de dezvoltare.

„Producția românească crește când fermierii noștri primesc sprijinul financiar de care au nevoie. Am discutat cu colegii mei parlamentari din Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților despre cât de important este ca toate programele de sprijin demarate pentru susținerea fermierilor să continue. Sunt convins că împreună vom reuși să asigurăm agriculturii un buget echilibrat, care să susțină dezvoltarea fermelor românești și o politică agricolă predictibilă pe termen mediu și lung”, a transmis ministrul Agriculturii, Florin Barbu.