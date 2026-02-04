Mai bine mai târziu decât niciodată! Robert Rotea își preia mandatul de primar ales al comunei Vitomirești

Mai bine mai târziu decât niciodată! Robert Rotea își preia mandatul de...

Comuna Vitomirești intră într-o nouă etapă administrativă. Astăzi, 4 februarie 2026, Robert Rotea a preluat oficial mandatul de primar ales, marcând un moment așteptat de mult de comunitatea locală și de susținătorii săi.

Într-un mesaj adresat cetățenilor, noul primar a transmis un gând de recunoștință celor care au crezut în proiectul său și au avut răbdare într-o perioadă dificilă. „Mai bine mai târziu decât niciodată” nu este doar o expresie, ci rezumatul unui drum presărat cu obstacole, dar și cu speranță, încheiat astăzi cu un început oficial.

Robert Rotea a subliniat faptul că „justiția începe să facă dreptate”, un mesaj cu puternică încărcătură simbolică pentru cei care au urmărit evoluția situației de la Vitomirești. Preluarea mandatului reprezintă, astfel, un semnal de stabilitate și normalitate instituțională.

„Sunt multe de făcut. Le facem împreună, așa cum am făcut până acum”, a transmis primarul, punctând importanța colaborării dintre administrație și cetățeni. Accentul cade pe continuitate, implicare și muncă în echipă, valori pe care Robert Rotea afirmă că le va pune în centrul activității sale.

La final, mesajul său a fost unul deschis și direct, „Ne vedem la Primărie!”, o invitație adresată tuturor locuitorilor comunei Vitomirești de a participa activ la viața comunității.