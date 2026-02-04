Garda de Mediu Olt. Operator metalurgic din Slatina, sancționat cu 25.000 de lei

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Olt a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 25.000 de lei unui operator economic din domeniul metalurgiei, care își desfășoară activitatea pe platforma industrială a municipiului Slatina. Măsura a fost luată în urma constatării nerespectării obligațiilor legale privind raportarea către autoritățile de mediu a depășirilor limitelor maxime admise pentru anumiți parametri monitorizați.

Potrivit reprezentanților Gărzii de Mediu, domeniul metalurgic este unul cu potențial ridicat de impact asupra mediului, având în vedere procesele tehnologice complexe și consumul semnificativ de resurse. În acest context, respectarea legislației de mediu și informarea corectă și la timp a autorităților competente sunt esențiale pentru prevenirea poluării și protejarea factorilor de mediu.

„Respectarea normelor de mediu reprezintă o responsabilitate esențială pentru orice operator economic, cu atât mai mult în domeniul metalurgiei unde procesele tehnologice pot genera un impact semnificativ asupra mediului. Activitățile specifice acestui sector implică utilizarea unor cantități mari de materii prime, energie și substanțe chimice, precum și emisii de poluanți în aer, apă și sol. Neraportarea autorităților de protecție a mediului cu privire la depășirea unor limite maxime admise la parametrii monitorizați, a determinat Garda Națională de Mediu- Comisariatul Județean Olt să sancționeze un operator economic de pe platforma industrială a Municipiului Slatina cu sancțiune contravențională în cuantum de 25 000 lei , conform prevederilor OUG nr. 195/2005, cu modificările și completările ulterioare”, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu Olt.