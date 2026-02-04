CJP Olt. Mii de ajutoare de deces acordate în Olt în 2025

Casa Județeană de Pensii Olt a acordat, pe parcursul anului 2025, un număr total de 4.759 de ajutoare de deces, potrivit unui comunicat transmis de instituție. Cea mai mare parte a sprijinului financiar a fost acordată în urma decesului pensionarilor, respectiv 4.401 cazuri. Alte 176 de ajutoare de deces au fost plătite ca urmare a decesului persoanelor asigurate, iar 182 de ajutoare au fost acordate în situația decesului membrilor de familie ai pensionarilor sau asiguraților.

În ceea ce privește cuantumul ajutorului, acesta a fost majorat în cursul anului. Astfel, începând cu 13 februarie 2025, ajutorul de deces a ajuns la 8.620 de lei în cazul decesului unui asigurat sau pensionar. Pentru decesul unui membru de familie al acestora, suma acordată a fost de 4.310 lei. Anterior acestei date, respectiv în perioada 1 ianuarie-12 februarie 2025, ajutorul de deces a avut o valoare de 7.567 lei pentru decesul asiguratului sau pensionarului și 3.784 lei pentru decesul unui membru de familie.

Reprezentanții Casei Județene de Pensii Olt precizează că ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, care poate fi soțul supraviețuitor, copilul, părintele sau orice altă persoană care dovedește, prin documente, că a suportat cheltuielile legate de înmormântare.

Pentru obținerea acestui drept, solicitantul trebuie să depună următoarele documente:

– cerere pentru acordarea ajutorului de deces;

– certificatul de deces, în original și copie;

– actul de identitate al solicitantului, în original și copie;

– acte de stare civilă din care să rezulte gradul de rudenie cu persoana decedată, unde este cazul;

– dovada suportării cheltuielilor de deces, în original.

Totodată, instituția anunță că în anul 2026, până la aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat, se vor menține cuantumurile ajutoarelor de deces stabilite la sfârșitul anului 2025.