Balș. Investiție europeană de un milion de euro. Inaugurarea Centrului Multifuncțional

Primăria orașului Balș va inaugura, pe 14 februarie 2026, Centrul Multifuncțional, o investiție realizată din fonduri europene, în valoare de aproximativ un milion de euro. Anunțul a fost făcut de primarul orașului, Cătălin Rotea, într-o declarație acordată AGERPRES. Evenimentul inaugural va fi marcat de o conferință susținută de părintele Constantin Necula, considerată de edil drept un moment special pentru comunitatea locală. Ulterior, centrul va deveni un spațiu activ dedicat copiilor și tinerilor din Balș, dar și publicului larg.

Centrul Multifuncțional dispune de o sală de spectacole cu 160 de locuri, destinată atât reprezentațiilor teatrale, cât și proiecțiilor de film. În anumite zile, spațiul va funcționa ca sală de cinematograf, o premieră pentru oraș, în condițiile în care Balșul nu a mai avut un cinematograf funcțional de aproximativ 25 de ani. Lucrările la Centrul Multifuncțional au început în anul 2022, iar investiția face parte dintr-un proiect mai amplu de regenerare urbană.

„Pe data de 14 februarie vom inaugura o investiție de circa un milion de euro, pe care am făcut-o pe fonduri europene, Centrul Multifuncțional al orașului Balș. Vom inaugura acest centru cu un eveniment deosebit, cred eu, o conferință pe care o va ține părintele Constantin Necula. După care acest centru va funcționa și va avea activități pentru absolut toți copiii în orașul Balș. Va avea o sală de spectacole cu 160 de locuri în care vor putea fi oferite oamenilor din orașul Balș piese de teatru și, în același timp, va funcționa în anumite zile și ca sală de cinematograf. E o chestiune inedită pentru orașul Balș, mai ales că cinematograful din Balș nu a mai funcționat de circa 25 de ani”, a declarat primarul orașului Balș, Cătălin Rotea.