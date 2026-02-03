Senatorul Petre Cezar cere registru de transparență pentru ONG-uri: „Banii care au cumpărat influență politică trebuie scoși la lumină”

Senatorul AUR Petre Cezar a lansat un atac dur la adresa influenței exercitate de asociații și fundații în viața politică din România, susținând că lipsa de transparență a permis formarea unor rețele de interese care au influențat decisiv rezultatele alegerilor și accesul la funcții-cheie în stat. În opinia sa, instituirea unui Registru de Transparență pentru ONG-uri, după modelul aplicat firmelor, reprezintă un minim necesar pentru funcționarea unei democrații autentice.

Parlamentarul afirmă că, deși discursul public a fost dominat ani la rând de teme precum statul de drept și transparența, adevăratele mecanisme de influență au rămas ascunse, în special cele legate de finanțări și de relațiile de putere din spatele scenei politice. Petre Cezar consideră că refuzul adoptării unei astfel de inițiative legislative ar echivala cu protejarea intereselor obscure și cu o sfidare a dreptului cetățenilor de a cunoaște cine influențează deciziile politice majore. În intervenția sa, senatorul AUR a subliniat că dezbaterea nu mai este una de nuanță politică, ci una de principiu, legată direct de dreptul la informare și de onestitatea actului democratic. Acesta a cerut colegilor parlamentari să își asume un vot care să consacre transparența ca regulă, nu ca slogan.

„Vorbim astăzi despre o lege care vrea să aducă transparență în tot ce înseamnă ONG-uri, adică asociații și fundații. Implicarea masiva acestor asociații și fundații în viața politică, mai ales în preajma alegerilor, este un fapt cunoscut de toată lumea, dar ignorat cu bună știință de o parte dintre noi. Vorbesc aici de o influență, despre bani, despre rețele de interese care au modelat rezultatul alegerilor și au decis cine ajunge în fruntea statului. În acest context, instituirea unui registru de transparență, similar celui aplicat firmelor, este obligație minimă într-o democrație reală. V-ați ascuns ani la rând în spatele unor sloganuri despre transparență și stat de drept, dar ați lăsat în umbră exact ceea ce contează mai mult. Banii care au cumpărat influență politică, banii care au împins oamenii în funcții cheie, chiar la Cotroceni. Astăzi, orice vot împotriva acestei inițiative, mascat ipocrit sub pretexte tehnice legate de forma legii sau orice alte motive, este un vot pentru protejarea intereselor ascunse și un vot împotriva cetățenilor acestei țări. Nu mai vorbim de o simplă diferență de opinie politică, vorbim de un refuz deliberat al transparenței. Arătați prin acest vot că respectați dreptul fundamental al oamenilor de a afla cine finanțează puterea, cine trage sforile din spatele scenei politice și cine decide în realitate direcția acestei țări. Prin acest vot aveți ocazia să stabiliți dreptul la informare și la transparența actului politic și, în cele din urmă, la democrația pe care tot o invocați, dar doar atunci când vă convine”, se arată în declarația senatorului Petre Cezar.