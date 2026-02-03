Peste 500 de misiuni ale jandarmilor olteni în ianuarie 2026

Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt a desfășurat, pe parcursul lunii ianuarie 2026, un amplu set de activități menite să asigure un climat de siguranță și ordine publică la nivelul județului. În medie, aproximativ 45 de jandarmi au acționat zilnic, fiind implicați în peste 500 de misiuni care au vizat atât menținerea ordinii publice, cât și sprijinirea altor instituții cu atribuții în domeniul siguranței. O componentă esențială a activităților a fost reprezentată de misiunile desfășurate în zonele cu interes operativ, unde prezența jandarmilor a avut un rol preventiv important, contribuind la descurajarea faptelor antisociale. Totodată, efectivele Inspectoratului au asigurat măsuri de ordine publică la manifestări cultural-artistice organizate în contextul sărbătorilor și tradițiilor specifice începutului de an, permițând desfășurarea acestora în condiții de siguranță și normalitate.

Pentru consolidarea măsurilor de prevenire, jandarmii au executat peste 450 de misiuni și au participat, în cooperare cu Poliția, la constituirea a peste 700 de patrule mixte. În aceste activități comune au fost angrenați, zilnic, în medie, aproximativ 37 de jandarmi, ceea ce a condus la creșterea vizibilității forțelor de ordine și la o capacitate sporită de intervenție în situații care necesitau reacție rapidă. Pe lângă misiunile de ordine publică, Jandarmeria Olt a asigurat paza și protecția obiectivelor aflate în responsabilitate, inclusiv a conductelor de transport produse petroliere. De asemenea, au fost executate cinci transporturi cu caracter special și de valori, iar la solicitarea instanțelor de judecată au fost puse în aplicare 37 de mandate de aducere, toate îndeplinite în condiții de siguranță.

Activitatea din luna ianuarie s-a reflectat și în plan contravențional și penal. Jandarmii au aplicat 94 de sancțiuni contravenționale, dintre care 30 de avertismente și 64 de amenzi, valoarea totală a acestora ridicându-se la 29.000 de lei. Totodată, au fost constatate 17 infracțiuni, majoritatea în cooperare cu structurile de poliție, dar și prin acțiuni proprii, ceea ce evidențiază implicarea constantă și atenția sporită acordată activității din teren.

Reprezentanții Jandarmeriei Olt încurajează cetățenii să sesizeze orice situație cu potențial de risc prin apelarea numărului unic de urgență 112 sau prin contact direct cu jandarmii aflați în misiune. Informarea rapidă poate contribui semnificativ la prevenirea unor evenimente nedorite.