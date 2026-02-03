Peste 300 de sancțiuni aplicate de polițiștii olteni. Dosar penal pentru conducere fără permis

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat, weekend-ul trecut, ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, cu accent pe creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor de circulație. Activitățile au vizat, în principal, prevenirea faptelor de violență, depistarea șoferilor care nu respectă regulile de circulație, precum și identificarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive ori care încalcă regimul legal de viteză. Pe parcursul acțiunilor, polițiștii au intervenit la 110 solicitări, dintre care 90 au fost primite prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Totodată, au fost aplicate 323 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind suma de 93.000 de lei.

Ca măsuri complementare pentru abaterile constatate în trafic, oamenii legii au reținut 22 de permise de conducere. Dintre acestea, 10 au fost reținute pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, două pentru conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise, iar restul pentru alte încălcări ale legislației rutiere. De asemenea, au fost retrase 11 certificate de înmatriculare, în urma constatării unor defecțiuni tehnice sau a neîndeplinirii obligațiilor legale de către conducătorii auto.

Un caz aparte a fost înregistrat în noaptea de 2 februarie, în jurul orei 00:30, când polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 1 Bobicești au oprit pentru control, în comuna Dobrețu, un autoturism condus de un tânăr de 27 de ani, din localitate. Acesta a refuzat testarea cu aparatul etilotest, fiind transportat la Spitalul Orășenesc Balș pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat că tânărul avea dreptul de a conduce suspendat. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Reprezentanții IPJ Olt anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind reducerea riscului rutier și creșterea gradului de siguranță pentru toți cetățenii.