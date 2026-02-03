Fără a fi avocatul lui Măruș de la Drăgănești-Olt…

În social-media lucrurile bune prind greu, sau aproape deloc. E povestea unei societăți agitate unde consumul de informație este bazat pe senzaționalul din negativ. Aici, greu de explicat.

Așa a apărut în spațiul public un video cu o stradă greu practicabilă din Drăgănești-Olt. Evident, în astfel de situații primarul e de vină. Nu numai pentru asta, chiar și pentru consumul ridicat de lemne, cărbuni și gaze, specific acestor zile geroase din epoca încălzirii globale.

Despre strada respectivă nu se spune că este într-un proces de extindere a rețelei de canalizare, iar la Drăgănești, atât constructorul, cât și proiectantul nu pot lucra decât cu aceste efecte secundare, nedorite de nimeni.

Ar fi fost scandalos și veridic dacă, după terminarea efectivă a lucrărilor de canalizare, starea de fapt a străzii ar fi fost cea din video-ul respectiv. Dar, astăzi acolo este șantier în lucru. Iar, asta presupune disconfort, noroi pe timp de iarnă, praf pe timp de vară…

Dar, astăzi, pentru că la Drăgănești-Olt are loc cea mai mare investiție în rețeaua de canalizare și alimentare cu apă, primarul este de vină!

Cum tot Măruș este de vină pentru că el a câștigat ultimele alegeri locale.

Având, atunci și acum, de partea sa, oamenii din orașul normal. Cel în care trăiesc cei care știu și înțeleg!