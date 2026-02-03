Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Taxele locale au crescut de până la trei ori, românii plătesc nota jafului din bani publici”

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, acuză Guvernul și administrațiile locale de una dintre cele mai mari nedreptăți făcute românilor în ultimii ani, susținând că taxele și impozitele locale au fost majorate de până la trei ori față de anul trecut, fără ca aceste creșteri să se regăsească în investiții reale sau servicii publice mai bune.

Într-o declarație publică, parlamentarul afirmă că povara fiscală suplimentară cade direct pe umerii familiilor, pensionarilor și micilor antreprenori, în timp ce autoritățile locale continuă să aloce contracte preferențial și să plătească lucrări la prețuri mult peste valoarea reală. Potrivit acestuia, majorările de taxe nu ar fi rezultatul unei nevoi reale de finanțare, ci consecința risipei și a corupției din administrația publică. Mihai-Adrian Țiu atrage atenția asupra unor achiziții publice recente, precum cele pentru microbuze școlare, care ar scoate la iveală existența unor firme abonate la banul public și lipsa de responsabilitate a instituțiilor statului. În opinia sa, dacă ar exista un control real al cheltuielilor și dacă s-ar elimina contractele atribuite politic, România ar avea suficiente resurse pentru a reduce taxele locale, nu pentru a le majora.

Deputatul mai susține că statul a ales calea cea mai ușoară, să acopere risipa și ineficiența prin taxe mai mari, în loc să reformeze administrația, să elimine sinecurile și să reducă cheltuielile inutile. „Românii sunt taxați mai mult nu pentru că statul este sărac, ci pentru că este prost administrat și corupt”, afirmă acesta.

În final, Mihai-Adrian Țiu avertizează că nemulțumirea populației a ajuns la un nivel critic și că judecata cetățenilor va fi mai dură decât orice moțiune. Parlamentarul subliniază că România nu duce lipsă de bani, ci de o administrare corectă a acestora, și face apel la unitate, susținând că doar astfel poate fi oprit ceea ce el numește „jaful organizat din banii publici”.