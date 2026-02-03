Deputatul Marius Iancu: „Nu sacrificăm românii. Guvernăm responsabil”

Deputatul Marius Iancu, președintele interimar al PSD Slatina, lansează un mesaj ferm la începutul noii sesiuni parlamentare, anunțând opoziția categorică a social-democraților față de orice măsuri care afectează categoriile vulnerabile și subliniind necesitatea unor politici publice responsabile, centrate pe protejarea cetățenilor.

Într-o declarație politică tranșantă, liderul PSD Slatina avertizează asupra riscului unor decizii economice greșite și al manipulării opiniei publice: „Ne opunem oricăror măsuri care lovesc în categoriile vulnerabile, mame, pensionari sau bolnavi de cancer și spunem stop manipulării de a-i convinge pe români că trebuie să se sacrifice pentru țară. Un Guvern responsabil are grijă de cetățeni, nu face experimente economice pe care le-au mai încercat și alții și nu a fost bine nici pentru România, nici pentru români!”

Potrivit lui Marius Iancu, prioritățile parlamentare ale PSD vizează adoptarea rapidă a Pachetului de Relansare Economică și a Pachetului de Solidaritate, considerate esențiale pentru sprijinirea populației. În același timp, acesta atrage atenția asupra întârzierii nejustificate a Proiectului Legii Bugetului de Stat pentru anul 2026, document care, spune el, nu există nici până acum. Un punct central al Pachetului de Solidaritate îl reprezintă eliminarea contribuției CASS pentru mai multe categorii sociale aflate în dificultate. Măsura ar urma să vizeze indemnizațiile de creștere a copilului, de care beneficiază aproximativ 147.500 de mame și tați, venitul minim de incluziune pentru 236.000 de români, precum și ajutoarele acordate familiilor cu copii, ce sprijină circa 125.000 de familii. De asemenea, este propusă majorarea sprijinului pentru copiii de grădiniță din familii vulnerabile, de la 133 de lei la 198 de lei pe copil, precum și creșterea indemnizațiilor pentru copiii cu handicap, care în prezent variază între 80 și 463 de lei lunar.

Social-democrații propun și măsuri concrete pentru sprijinirea pensionarilor, prin acordarea unor plăți unice, cunoscute ca „one-off pensii”. Astfel, pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei ar urma să primească 1.000 de lei, în două tranșe egale, de Paște și de Crăciun. Cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei ar beneficia de 800 de lei, tot în două tranșe, pentru peste 621.000 de persoane, cu un impact bugetar estimat la 497 de milioane de lei. Pentru pensionarii cu venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei este prevăzut un sprijin de 600 de lei, destinat unui număr de aproximativ un milion de români, cu un cost total de 612 milioane de lei. În total, 2,8 milioane de pensionari ar urma să beneficieze de aceste măsuri.

„Avem grijă de mame și vârstnici, de familiile cu venituri mici, avem grijă de români și dăm dovadă de responsabilitate, nu de haos și neputință administrativă și guvernamentală”, a conchis deputatul Marius Iancu.