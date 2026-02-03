Cimitirul Strehareți. Chiar a greșit Mario De Mezzo?

Este de notorietate, în spațiul public la Slatina, faptul că primarul orașului a ajuns zilele trecute, după o ședință de consiliu local la Cimitirul Strehareți. Viu și nevătămat, din păcate pentru unii ce l-ar vrea locatar concesionar acolo.

Având la el o hotărâre a consilierilor slătineni, votată cu unanimitate, prin care Cimitirul cu numele de mai sus revine în administrare publică. A urmat un conflict de idei, și de opinii, pe un ton ceva mai ridicat. Și, ulterior lucrurile au rămas ca înainte.

Deocamdată, cu două hotărâri, una de consiliu, una dintr-o instanță, cimitirul public al orașului rămâne tot o afacere privată. Vicii de legalitate, de procedură.

Transferul Cimitirului Strehareți, în administrarea sa, din public în privat, s-a făcut în timpul primului mandat al lui Darius Vîlcov. Atunci, cu Ana Anghel la Direcția de Patrimoniu, primarul a trecut la o decapitalizare a activelor municipale sub deviza că o administrare privată ar fi mai eficientă decât una publică. Asta a fost motivația oficială…

Dacă în primii ani concesionarul s-a încadrat într-o relație corectă cu cei aflați în nefericita situație de a cere găzduire veșnică pentru apropiați în cimitir, treptat, afacerea a ieșit din rațiunea contractuală și s-a îndreptat spre altceva. Servicii din ce în ce mai scumpe, monopol pe indirecte!

După Vîlcov, celelalte administrații locale, fie au tolerat, fie au simulat nemulțumiri legate de modul cum un domeniu public devine o sursă de venit, înainte de a oferi servicii pentru acele prețuri…

Iar, dacă astăzi Mario De Mezzo, mai incisiv, ceva agresiv verbal, cere pentru slătineni cimitirul înapoi în administrare publică, e greu de înțeles cum, într-o zonă din spațiul public, tot el ar fi vinovat. Pentru adversarii săi tradiționali, cu chip și CNP, cât și pentru acele câteva zeci de conturi false din social media găzduite într-un bloc din Piața Gării, independente în existență, dar susținute de cei care îl vor pe De Mezzo la… cimitir.

Și, chiar dacă nu a fost politicos la descinderea de joi de la Cimitirul Strehareți, pe fond, primarul Slatinei cam are dreptate. De fiecare dată fondul bate forma.