Acțiune amplă a polițiștilor olteni pe DN 6. Zeci de sancțiuni aplicate și un dosar penal întocmit

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat luni, 2 februarie 2026, o amplă acțiune preventivă pe Drumul Național 6, având ca scop principal creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului de producere a accidentelor de circulație. În cadrul acțiunii, au fost organizate șapte filtre rutiere, dintre care cinci fixe și două mobile, menite să identifice și să elimine situațiile cu potențial de risc din trafic. Polițiștii au efectuat verificări cu aparatele radar și etilotest, fiind realizate 15 testări, toate cu rezultate negative. Pentru abaterile constatate, oamenii legii au aplicat 65 de sancțiuni contravenționale. Totodată, au fost luate măsuri ferme pentru creșterea siguranței în trafic, două permise de conducere au fost reținute, iar 11 certificate de înmatriculare au fost retrase, în urma depistării unor defecțiuni tehnice la autovehicule.

Acțiunea s-a desfășurat și în colaborare cu reprezentanții Registrului Auto Român, care au verificat din punct de vedere tehnic 15 vehicule, pentru a se asigura că acestea respectă condițiile legale de circulație pe drumurile publice. Pe lângă măsurile sancționatorii, polițiștii rutieri au pus accent și pe componenta preventiv-educativă, oferind recomandări șoferilor și celorlalți participanți la trafic privind adoptarea unui comportament responsabil și adaptat condițiilor de drum.

În timpul activităților, la intersecția DN 6 cu DJ 642, în afara localității Stoenești, polițiștii Serviciului Rutier Olt au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 41 de ani, din comuna Stoicănești. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat că vehiculul avea autorizația de circulație provizorie expirată. În acest caz, a fost întocmit dosar penal pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Reprezentanții IPJ Olt precizează că astfel de acțiuni preventive vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind protejarea vieții și siguranței tuturor participanților la trafic.