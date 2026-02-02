Senatorul Robert Daniel Ghiță: „Rămân consecvent și apăr interesul public”

Luni, 2 februarie 2026, debutează o nouă sesiune parlamentară, un moment care marchează reluarea activității legislative și a dezbaterilor esențiale pentru viitorul societății românești. În acest context, senatorul Robert Daniel Ghiță a transmis un mesaj ferm, prin care își reînnoiește direcția politică și prioritățile asumate în mandatul său.

Parlamentarul subliniază că va continua să fie un susținător activ al libertăților fundamentale și al drepturilor fiecărui cetățean, considerând respectarea democrației un pilon esențial al vieții publice. Mesajul său evidențiază dorința de a menține o conduită politică bazată pe principii clare, indiferent de provocările sau presiunile contextului politic.

„Astăzi (n.r. 2 februarie) începe o nouă sesiune parlamentară. Așa cum am luptat și până acum, așa voi face și în continuare pentru libertățile fundamentale, pentru drepturile fiecărui cetățean și pentru respectarea democrației. Voi rămâne consecvent principiilor mele și angajat în apărarea interesului public, cu responsabilitate, curaj și determinare”.

Declarația vine într-un moment în care agenda parlamentară este așteptată să includă teme sensibile pentru societate, iar poziționările publice ale aleșilor capătă o importanță sporită.