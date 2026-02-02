Polițiștii olteni, acțiune amplă pe DN 6 pentru reducerea accidentelor și creșterea siguranței în trafic

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt desfășoară, luni, 2 februarie 2026, o acțiune preventivă de amploare pe Drumul Național 6, unul dintre cele mai circulate sectoare de drum din județ, cunoscut pentru riscul ridicat de producere a accidentelor rutiere, în special din cauza vitezei excesive. Intervenția are loc în sistem „releu”, pe tronsoanele aflate în responsabilitatea structurilor rutiere teritoriale, și are ca principal obiectiv diminuarea riscului rutier, precum și creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic.

În cadrul acțiunii, polițiștii folosesc aparate de măsurare a vitezei pentru identificarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal, dar și dispozitive pentru testarea șoferilor în vederea depistării consumului de alcool sau de substanțe psihoactive. Pe lângă componenta de control și sancționare, activitățile au și un rol educativ. Conducătorii auto opriți în trafic sunt informați despre importanța adoptării unui comportament preventiv și responsabil la volan, polițiștii subliniind riscurile asociate nerespectării regulilor de circulație. La acțiune participă și reprezentanți ai Registrului Auto Român, care efectuează verificări tehnice în trafic, urmărind identificarea eventualelor defecțiuni ce pot pune în pericol siguranța circulației, mai ales în condițiile specifice sezonului rece.

Polițiștii olteni reamintesc că respectarea normelor de circulație este esențială pentru prevenirea accidentelor rutiere și pentru protejarea vieții tuturor celor care circulă pe drumurile publice.