Polei și vizibilitate redusă pe drumurile din Olt. Recomandările polițiștilor pentru șoferi

Inspectoratul de Poliție Județean Olt face apel la responsabilitate și atenție sporită din partea tuturor participanților la trafic, în contextul condițiilor meteorologice specifice sezonului rece. Zăpada, poleiul și vizibilitatea redusă pot transforma deplasările rutiere în adevărate provocări, mai ales pe anumite sectoare de drum.

Pentru a preveni producerea accidentelor și pentru a asigura un trafic sigur, polițiștii recomandă conducătorilor auto să își adapteze viteza la starea carosabilului și la condițiile de trafic, precum și să păstreze o distanță de siguranță față de vehiculele din față. Totodată, este esențial ca autovehiculele să fie echipate corespunzător pentru iarnă, cu anvelope specifice sezonului rece și, acolo unde este necesar, cu lanțuri antiderapante. Utilizarea luminilor de întâlnire este obligatorie, iar în situațiile de vizibilitate redusă se recomandă folosirea luminilor de ceață. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să evite manevrele și frânările bruște, care pot duce la pierderea controlului asupra autovehiculului, și să se asigure că parbrizul, geamurile laterale, farurile și oglinzile retrovizoare sunt complet curățate înainte de plecare.

Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Olt se află permanent în teren, acționând pentru fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere. Autoritățile subliniază că respectarea regulilor de circulație și adoptarea unui comportament preventiv pot face diferența dintre o călătorie în siguranță și producerea unui eveniment rutier nedorit.